Universidad Católica se alista para lo que será una nueva fecha del torneo nacional, en donde los ‘Cruzados’ tendrán un importante compromiso en el norte de nuestro país, en el que se deben ver las caras ante Cobresal en la altura de El Salvador.

Previo a este duelo, el estratega argentino Daniel Garnero conversó con la prensa en las últimas horas y se refirió a un importante tema en la UC, en la que trata sobre el tema de las suspensiones, en donde para esta fecha no podrá contar con Clemente Montes, tras su expulsión ante Deportes Concepción.

“Veo una paridad muy grande en el torneo, así que todos los partidos tienen su dificultad, el no contar con algunos futbolistas son reglas que suceden lamentablemente y siempre sucederán por suspensión, lesión o lo que sea”, parte señalando Garnero.

Ya entrando en detalles, el estratega aprovechó en su respuesta de dejar un importante palito dentro de plantel ‘Cruzado’ y principalmente, a Clemente Montes, en la que llama al equipo para esta temporada a evitar expulsiones que sean intrascendentes.

Garnero deja un importante mensaje en la UC | Foto: Photosport

“Lo que sí tendríamos que nosotros ser lo suficientemente inteligentes en participar menos de expulsiones donde nos afectan y realmente no fue una jugada donde en el juego, el cortar un avance, llegar un poco a destiempo en una infracción, puede ser meritorio de tarjeta”, remarca.

Concluyendo, Garnero dejó más que claro que la expulsión de Clemente Montes la encontró más que insólita por lo que fue el accionar del jugador de la UC y hace un llamado para que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir en momentos que no sean necesarios.

“En esta no (la expulsión de Montes), tenemos que seguir mejorando porque quedamos con un jugador menos en un momento del juego que no lo necesitábamos”, cerró.

En Síntesis