U. Católica se instala en el mercado de fichajes: observa a esta figura de O’Higgins

La dirigencia de la UC tiene en carpeta a Felipe Ogaz. El mediocampista de 23 años interesa en la cúpula precordillerana.

Universidad Católica ya trabaja en la planificación del próximo mercado de fichajes. El elenco de San Carlos de Apoquindo tendrá que enriquecer su plantel para poder competir en certámenes internacionales.

Es por esto que, según la información de Jorge “Coke” Hevia, la cúpula precordillerana observa a distintas figuras en el plano local. Una de ellas, milita en las filas de O’Higgins de Rancagua.

¿De quién se trata? A través de los micrófonos de Radio Pauta, el comunicador mencionado aseguró que Felipe Ogaz está en carpeta de la UC para el siguiente libro de pases.

El mediocampista de 23 años concluye su contrato con el conjunto celeste al término de esta temporada y puede quedar libre, por lo que Universidad Católica sigue con atención su situación.

Cabe consignar que en su posición de volante mixto, la escuadra de Las Condes mantiene en incertidumbre el futuro de Fernando Zuqui: ya le declaró su amor a Estudiantes de La Plata y su vínculo expira a fines de esta campaña.

Felipe Ogaz está en la mira de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad Católica observa a Felipe Ogaz

Durante esta temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 45 compromisos con O’Higgins. En dichos enfrentamientos, logró anotar un gol y entregó una asistencia.

¿Un detalle? Felipe Ogaz tuvo un breve paso por las filas de Fluminense sub-20 en 2023. Fue cedido a préstamo al cuadro brasileño, pero un año más tarde volvió a su club formador.