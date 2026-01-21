En un verdadero partidazo, el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, superó a Deportes Limache por 3-2 y se clasificó a la gran final de la Supercopa donde enfrentará a Universidad Católica.

Tempranamente, uno de los mejores laterales del fútbol chileno, Francisco Salinas, abriría la cuenta a los 8′ minutos con un letal cabezazo tras un gran tiro de esquina de Juan Cornejo.

A los 13′ minutos saldría reemplazado entre lágrimas Manuel Fernández por Matías Fracchia tras una dura lesión en su primer encuentro oficial del año. Situación que llenó de preocupaciones a los dirigidos por Hernán Caputto.

Luego a los 20′ minutos Jean Meneses anotó la igualdad con espectacular zurdazo desde afuera del área que dejó sin mayores opciones al “Mono” Sánchez.

Sin mayores jugadas de peligro, la primera parte terminaría 1-1 dejando todo en suspenso para el segundo tiempo.

Coquimbo Unido se clasificó a la final de la Supercopa

Iniciada la segunda mitad, a los 57′ minutos, “Popín” Castro marcaría de penal tras un pisotón dentro del área hacia el mismo delantero por el ingresado Matías Fracchia.

Tras un vergonzoso error del portero Matías Bórquez a los 72′ minutos, Guido Vadalá aprovecharía su mala salida y con un rebote pondría el 2-2.

A los 85′ minutos, Lucas Pratto anotaría el 3-2 vía penal tras una falta cometida por Alfonso Parot sobre Sebastián Galani dentro del área.

¿Cuándo es la final de la Supercopa?

La gran final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y Universidad Católica será el domingo 25 de enero en el Estadio Sausalito a las 19:00 horas. Partido en el que la UC puede consagrarse como el máximo ganador de la copa, o en el que los piratas pueden conquistar la primera Supercopa de su historia.

