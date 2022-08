Se pone fin al misterio y a la espera. El defensor Luis Casanova vuelve a una convocatoria en Universidad de Chile luego de siete meses de inactividad producto de la rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en enero pasado.

Todos recuerdan ese partido ante Boca Juniors en el Torneo de Verano disputado en Argentina, cuando el peruano Luis Advíncula lo lesionó de manera absurda, situación que incluso lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica.

"Estos días han sido mucha alegría, estaba esperando hace mucho tiempo el reintegro, volver a entrenar y, sobre todo, para poder ser útil para el equipo, para mis compañeros y para el cuerpo técnico", contó Casanova en conversación con Bolavip Chile.

Sobre las sensaciones que tiene de estar cerca de volver a las canchas, el ex Deportes Temuco comentó que "la verdad es que me siento como un refuerzo entre comillas, porque estuve mucho tiempo fuera. En lo personal, he tratado de cumplir todos los tiempos de recuperación y estoy en plenas condiciones para poder jugar. Ahora, claramente, las decisiones no las puedo tomar yo", decía Casanova.

No obstante, la buena noticia cayó hoy ya que el técnico Diego López confirmó que el zaguero volverá a ser parte de una citación y qué mejor para un clásico como es el de mañana ante la UC.

En el duelo de la salvación ante Unión La Calera, fue la última vez que jugó oficialmente Luis Casanova (Agencia Uno)

"Casanova va a estar. Si hubiese sido por él ya hubiese estado hace un mes atrás. Lo estamos aguantando nosotros porque a veces las ganas tienes que equilibrarla con el estado físico y el estado emocional", comentó Memo.

López agregó que "creemos que llega bien, va a estar en la lista. Lleva tres o cuatro semanas trabajando con nosotros, tiene muchas ganas de volver, de aportar al equipo, pero había que aguantarlo un poco. Lo hablamos con los preparadores físicos, los doctores, fue una red con el jugador porque las sensaciones son importantes", cerró el entrenador azul.