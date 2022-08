"Estoy demasiado feliz, el primer día fue como cuando a un niño le dan un dulce". Esas fueron las primeras palabras del defensa de la Universidad de Chile, Luis Casanova, quien rompió el silencio luego de 216 días tras el corte del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en Argentina. El zaguero accedió a dialogar con BolaVip, en la antesala del Clásico Universitario ante la UC, para contar todos los detalles sobre su proceso de recuperación y su retorno al Romántico Viajero para pelear por mantener al club en la Primera División en las ocho finales que restan.

"Estos días han sido mucha alegría, estaba esperando hace mucho tiempo el reintegro, volver a entrenar y, sobre todo, para poder ser útil para el equipo, para mis compañeros y para el cuerpo técnico", contó Casanova.

Sin duda, el tiempo ha sido complicado para Casanova, ya que fuera de las canchas vio la llegada de Santiago Escobar y el arribo de Diego López. Además, el jugador formado en O'Higgins estaba ansioso de aportar al equipo, que está coqueteando, nuevamente, con los últimos puestos del fútbol chileno. Ahora, Lucho está listo para ser requerido por el nuevo cuerpo técnico para el compromiso ante la Católica y lo que resta del torneo.

"La verdad es que me siento como un refuerzo entre comillas, porque estuve mucho tiempo fuera. En lo personal, he tratado de cumplir todos los tiempos de recuperación y estoy en plenas condiciones para poder jugar. Ahora, claramente, las decisiones no las puedo tomar yo. Desde el primer día que me operé me hubiese gustado estar y jugar todo, pero había que respetar todo. Ahora, depende como me vaya viendo el cuerpo técnico", expresó.

Luis Casanova dialogó en exclusiva con BolaVip Chile y está listo para reforzar en el tramo final a la Universidad de Chile (Agencia Uno).

Casanova, sin duda, está esperando la citación luego de varias prácticas en el cuerpo junto a todo el plantel de la Universidad de Chile en el retorno del club al Estadio Nacional. "La verdad es que me encantaría poder estar para este partido. Quiero ser un aporte y ayudar al equipo donde me toque. Estoy dispuesto a ayudar, a sacar adelante a la Universidad de Chile y tengo mucha energía para hacerlo. Quiero ayudar y aportar lo mío en estos momentos", dijo.

Durante estos días, el zaguero central de la Universidad de Chile ya tuvo minutos en el amistoso contra la Sub 20. Un total de 40 minutos jugó Casanova y tuvo como compañeros a Nery Domínguez e Ignacio Tapia. Ha estado como primer y segundo marcador central. Sin duda, la ilusión de estar pronto con los azules puede más.

"Es mi primera lesión de tanto tiempo fuera y fue un aprendizaje. Me ayudó a crecer, a madurar como persona y estoy muy contento porque volví a las canchas (...) Respecto al partido, la verdad es que quedé muy contento. Hace rato no hacía fútbol y me sirven mucho estos partidos. Los disfruté demasiado, estaba con muchas ganas y deseos de ser útil al equipo", sentenció.