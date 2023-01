La Universidad de Chile sigue sin saber de victorias en su pretemporada en Coquimbo y ahora solamente igualó 1 a 1 ante Rosario Central en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, partido válido por la Copa de Verano 2023.

Si bien el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino pudo ponerse en ventaja en el marcador con la anotación de Cristián "Chorri" Palacios, en los minutos finales los pupilos de Miguel Ángel Russo encontraron la igualdad tras el gol de Fabricio Oviedo.

Pellegrino tendrá que seguir moviendo las piezas para volver a la victoria | Foto: Jorge Díaz- Agencia VS

Alejandro Lorca, relator de TNT Sports, tras haber terminado la transmisión oficial del encuentro que se desarrolló en la Cuarta Región, dialogó con Bolavip Chile sobre su parecer acerca del rendimiento del Romántico Viajero.

"Se notó un grado importante de mejoría, me gustó el primer tiempo hasta los 15 minutos del segundo tiempo. Yo creo que hubo un avance y eso es esperanzador, todo a la espera de ciertos nombres que están en el Sudamericano como Assadi, Osorio y Morales", comenzó diciendo.

En la misma línea, quedó encantado con el rendimiento mostrado por Matías Zaldivia, el cual fue elegido la figura del encuentro. "Me gustó mucho Zaldivia. Me parece que hizo un partido muy redondo, sólido atrás, con mucho coraje, con buena gestión técnica, fijate que no solo defendió criterio sino también hizo muy buenas habilitaciones como los pases característicos de Gonzalo Jara que hizo dos o tres veces", remarcó.

"Creo que el lateral izquierdo es perentorio, en general el ala izquierda no funcionó. No hay solidez que no otorga José Castro y en líneas generales cuesta encontrar armonización con Luis Felipe Gallegos y Leandro Fernández. El sector izquierdo está al debe", finalizó señalando su análisis.