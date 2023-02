¡Alerta en Universidad de Chile! Mauricio Pellegrino confiesa que Luis Casanova no está entrenando

Universidad de Chile comienza a dar vuelta la página de la sólida victoria por 3 a 1 ante Curicó Unido en el Estadio Bicentenario La Granja y ahora se empieza a enfocar en lo que será el duelo ante Unión La Calera, el cual se disputará este jueves 2 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Santa Laura.

Para este encuentro, Mauricio Pellegrino espera no tocar mucho el equipo que logró llevarse los tres puntos vitales desde la Región del Maule, pero el DT argentino mira de reojo la situación de uno de sus jugadores: el defensor central Luis Casanova.

Gracias a sus buenas actuaciones, Casanova se ha ganado el cariño de los hinchas azules | Foto: Agencia Uno

En la antesala del encuentro ante los Cementeros, Pellegrino se tomó unos minutos para atender a los diversos medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul (CDA) y fue ahí que lanzó una noticia que genera preocupación entre los hinchas bullangueros.

“Tuvimos algunos problemas con Luis (Casanova) que no entrenó ayer lunes, pero que hoy lo hizo. Esperaremos hasta el final, creo que hicimos un buen partido para continuar de la misma manera”, afirmó.

Hay que destacar que el ex Deportes Temuco no estuvo presente en el debut azul ante Huachipato en el Estadio Santa Laura, pero luego de eso agarró una camiseta de titular y no la soltó más, siendo una de las piezas fundamentales en el esquema del extécnico de Vélez Sarsfield de Argentina.

En total, Casanova ha disputado 50 compromisos con la camiseta del elenco laico y ha aportado con dos goles desde su llegada al cuadro universitario.