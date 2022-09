El entrenador que tuvo Universidad de Chile en 2019, Alfredo Arias, afirma tres años después que no debió dirigir considerando que Carlos Heller renunció luego de su debut.

Los hinchas de Universidad de Chile vienen experimentado el dolor de ver a su equipo peleando los últimos puestos de la tabla de posiciones hace varias temporadas, y esto precisamente comienza en 2019, cuando renuncia Frank Darío Kudelka dando paso a Alfredo Arias.

Ya la llegada del uruguayo a la U fue polémica, alojándose en un hotel santiaguino cuando aún no era finiquitado el DT trasandino, por lo que causó revuelo cuando fue sorprendido en ese lugar.

En conversación con DirecTV, el oriental habló de eso sin sentir culpa por lo hecho. "Nunca se contrata a un técnico y se espera despedir para contratar otro. Los directores técnicos sabemos qué es así. No me arrepiento de haber venido a Chile a arreglar el contrato", afirmó.

Pero contradictoriamente afirma que no debió seguir al mando de la U cuando ocurre un suceso que lo cambia todo.

"Fue un error mío aceptar dirigir ese primer partido cuando renunció Carlos Heller. Un inicio así no podía tener fin. En una institución tan importante, como Universidad de Chile con tanto problema interno el juego pasa a segundo plano", indicó.

Alfredo Arias afirma que no debió seguir dirigiendo a la U luego de la renuncia de Carlos Heller (Agencia Uno)

Agregando que "quién nos llevo a la U fue el presidente de ese año, hacía tiempo que querían contar con mis servicios pero el primer partido que yo estuve al mando, él renunció".

Y en esa misma línea considerando los problemas institucionales del cuadro azul, se hace una preguntsa "¿Gustavo Quinteros en la Universidad de Chile habría durado? Colo Colo mejoró, repunto y se reformó. Los equipos ganadores tienen una base de jugadores o de formativos que suben todos juntos en un proceso".

Para el final, explica por qué se fue sin decir una palabra. "Mi silencio fue el respeto a Universidad de Chile. Es una institución grande, pero es uno de los lugares que no me fue bien, no termine contrato por decisión propia. Pasaron muchas cosas en la U", cerró.