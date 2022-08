Un partido que puede ser muy interesante porque es un clásico. Universidad de Chile recibe a Universidad Católica en el Estadio Nacional en el duelo 195 entre ambos por Primera Division.

El partido va tomando forma y ya se juega en la cabeza de muchos, ver cuáles pueden ser las mayores virtudes de uno y otro y por donde el rival debería sacar ciertas ventajas ante lo que el oponente ofrezca.

No obstante, el momento del fútbol chileno no es el mejor y este partido, a pesar de la trascendencia histórica, no está alejado de aquello. Equipos en un deslucido momento, preocupados de la parte baja de la tabla más que pensar en algún hito durante esta temporada 2022, son factores que acrecientan esta teoría.

El periodista deportivo, Juan Carlos Caco Villata conversó con Bolavip Chile y sostiene que el momento de nuestro balompié es de baja calidad y que este Clásico Universitario se sostiene puntualmente, por la emotividad que genera en los hinchas. "El fútbol está bastante depreciado y uno de los partidos más emblemáticos no escapa a esta regla. Estoy hablando de rendimientos futbolísticos al margen del poderío de las instituciones a las que representan que también están bastante deterioradas, bastante confusas y llenas de polémicas, comentó.

"Son partidos aparte en cuanto a la significación a la que provocan, pero son partidos que se juegan de acuerdo a los niveles que tiene cada uno y según el momento en el que llegan. Provoca cierta reacción emotiva en los hinchas de uno u otro equipo que puede ser la superación, como a la Universidad de Chile, fundamentalmente. Católica llega con una característica que no es ventaja ni desventaja, pero es un equipo más carreteado, futbolísticamente hablando, en el sentido que tiene un promedio de edad mayor lo que les da cierto oficio en relación al rival, un equipo más trabajado", asegura Villalta.

Villalta valora a los jugadores jóvenes de la U como Assadi y Osorio (Agencia Uno)

Sobre qué aspectos puede tener la U para pensar en un eventual triunfo, el ex comentarista de radio y tv cree que "la sorpresa la puede dar Universidad de Chile porque es un equipo más joven, tiene más ilusiones y es más fresco y para mi la frescura física juega un rol fundamental en los desequilibrios cuando se llega más o menos igualados en lo futbolístico".

Y al final, tuvo palabras para los nuevos valores del cuadro laico. "Me llaman la atención Lucas Assadi y Darío Osorio, ese gol de Darío no sale de cualquier pierna y además que tienen un rendimiento muy destacado", dijo Villalta, quien además destacó que el Estadio Nacional vuelva a albergar un duelo como este y espera que los hinchas se comporten de buena manera.