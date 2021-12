Universidad de Chile se concentra en la conformación de su plantel para pelear en los puestos de avanzada en el Campeonato Nacional. Una restructuración importante fue la que vivió la institución deportiva universitaria al respecto, donde uno de los pocos jugadores que continuará en el club y que vivió el duro momento de pelear por el descenso, es el centrocampista Camilo Moya.

Instancia por la cual el futbolista azul conversó de forma exclusiva con ADN Deportes sobre los puntos importantes que se vivieron en el club durante este presente año, como así también lo que se vendrá a futuro en el 2022.

“Yo lo pasé mal, no tuve una gran temporada, estoy muy al debe y lo tengo claro. El cambio de técnico me hizo dudar de mis capacidades, me hizo pensar cosas negativas y cuando estaba sacando eso viene el partido con Everton y me vine abajo. Son muchas cosas que van pasando y vas bajando el nivel”.

Además, el centrocampista fue consultado por la llegada de Santiago Escobar a la banca técnica. “La verdad no conozco a Escobar y no he hablado con él, pero si llega a la U es porque tiene las capacidades para dirigir al equipo. Desearle lo mejor, que nosotros nos vamos a entregar al mil por ciento a su trabajo y poder tener todos juntos a la U donde debe estar”.

SE ILUSIONA CON SER EL CAPITÁN DE LA U.

El centrocampista Camilo Moya además expresó sus deseos de tener la oportunidad para ser el capitán de Universidad de Chile para la próxima temporada, dando a conocer que asumiría la responsabilidad de tal.

“No sé si ahora sea tan querido por la gente y quizás digan que estoy loco, pero sí me gustaría asumir esa responsabilidad. Creo que con todas las ganas que tengo para el 2022, sí me gustaría. Estoy en la U desde los doce años y ser capitán sería muy lindo”.

Finalmente, el futbolista dio a conocer que las expectativas que tiene como jugador azul es ser campeón para la próxima temporada, porque es algo que le deben a los hinchas.