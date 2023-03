Campeón con Universidad de Chile en 1994 no llora declaraciones de Alexis: "La U no fue capaz de traer a Marcelo Díaz y va a traer a Alexis Sánchez"

Pese a que Alexis Sánchez jugó en Colo Colo y supo salir campeón con los albos en 2006, siempre se le ha vinculado afectivamente a Universidad de Chile, desde la aparición de una fotografía cuando era niño vistiendo la camiseta azul, hasta diferentes guiños hechos por el Niño Maravilla los últimos años, pasando por las declaraciones del ex presidente de Azul Azul Federico Valdés, el que aseguró que el delantero del Olympique de Marsella se retiraría en la U.

Sin embargo, en entrevista con TVN, el atacante aseguró que le daría lo mismo retirarse en Colo Colo, Universidad Católica o Universidad de Chiile, fijando su posición en el sentido de que no tiene un lugar definido para colgar los botines.

Cristián Mora analiza las declaraciones de Alexis Sánchez afirmando que muchas no son del todo exactas. "No creo que se retire en Tercera porque tiene su límite de edad, para mí que va a termina en el barrio y yo creo que Alexis no está pensando en el retiro, primero que todo, son respuestas para salir del paso", indica.

El otrora comodín de la U afirma que no se ofende por la negativa del tocopillano a elegir a la U como destino obligado, afirmando que "si él tiene las ganas como lo manifestó en algún momento, que se de, pero en el norte de la U no sé si estará, o sea, si no fueron capaces de traer a Marcelo Díaz, no creo que puedan traer a Alexis Sánchez".

Cristián Mora se queja del tratamiento que le ha dado la U a sus ex jugadores (Archivo)

En ese sentido, Mora critica el trato que el cuadro azul le ha dado a algunos de sus astros. "Un jugador que quiera retirarse en la U es difícil, Pepe Rojas también se quiso retirar y no hubo un gesto, la mayoría de los jugadores que se fueron de la U, no se fueron contentos", aclara.

Para el final, Cristián Mora no está de acuerdo con lo asegurado por Alexis respecto a que afuera no conocen a los grandes del fútbol chileno. "No estoy de acuerdo, los conocen, eso sí no creo que sean tan importantes por la liga que tenemos, pero esas respuestas fueron para salir del paso", cerró.