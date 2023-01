El ex presidente de Azul Azul asegura que el Niño Maravilla quiere terminar su carrera vestido de azul, algo que el propio delantero confesó hace algunos años.

Desde hace mucho que existe el rumor de que Alexis Sánchez es hincha de la U, desde una foto de pequeño con la camiseta azul, hasta la confesión del propio delantero de que quiere jugar en el cuadro laico.

¿Jugará en la U Alexis? es la pregunta que se hace el hincha bullanguero, y el que salió a contestar esta interrogante, fue el ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés.

"El sueño de Alexis es jugar en la U, está super conversado. Lo que pasa es que todavía está jugando en Francia y a muy buen nivel", aseguró el ex dirigente en conversación con Radio ADN.

Agregando que "si Alexis cerrara su carrera con dos años en la U, habría una gran cantidad de niños que se harían hinchas. Eso es algo que se proyecta para toda la vida, uno no se cambia de equipo".

Federico Valdés también se refirió a las frustradas llegadas de ex jugadores del club.

"Yo esperaba que terminaran acá, al menos uno o dos años. Me da pena, me hubiese gustado tener Marcelo Díaz o al Keno Mena en la U. Espero que Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, cuando vuelvan a Chile, vuelvan a la U. Sería terrible que no fuera así", cerró.