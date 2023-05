Falta una fecha para el término de la primera rueda del Campeonato Nacional y con esto la apertura de la esperada ventana de fichajes donde los equipos podrán reforzarse con un máximo de tres nombres.

Universidad de Chile tendría visado a uno de los que llegaría, el volante de Huachipato Javier Altamirano, uno de los animadores del torneo, pero pese a su calidad para Marcos González es un error que se vista de azul.

"Chuta, no sé. La verdad que me complica. La verdad que no me convencen mucho los medios chilenos, ese es el problema. Para mí sería de repente uno más en la U, no sé si marcaría tanta diferencia como para marcar diferencia en la U versus los jugadores que ya están en la U", asegura.

Para el Lobo del Aire "cuando llegan jugadores que están en el medio chileno y juegan en equipos que juegan con mucho más espacio como el que juegan la U, Católica o Colo Colo, porque generalmente se les meten atrás y no tienen espacios. Necesitan un jugador diferente, una máquina, porque sino será uno más".

Marcos González cree que es un error traer a Javier Altamirano

González golpea la mesa, y defiende al actual 10 de los azules. "Para mí el jugador diferente de la U es Assadi. Hay que darle más minutos, hay que permitirle el error, lo que no se le ha permitido. Lo critican, siendo que el niño tiene 18 o 19 años, entonces para mí hay que permitirle el error a ese chico, hay que darle la confianza que se equivoque, porque se equivocará para adelante y no para atrás", indica.

El campeón de la Copa Sudamericana le pega un raspacachos a Mauricio Pellegrino también. ¿Por qué Assadi lo tuvo guardado tanto tiempo? Si para mí es el jugador diferente, el que te hace algo diferente en un metro cuadrado, el que te gana en velocidad, el que da el pase distinto, el que te saca uno o dos jugadores de encima sin ningún problema y en la U nadie lo hace y lo tenemos afuera.

Marcos González ademas insiste en la critica velada. "Cuando comete un error lo matan al tiro como si el muchacho tuviera 30 años, como si viniera de refuerzo. El chico viene saliendo de las inferiores, aún podría jugar en la proyección, en la categoría de inferiores. Entonces no le damos la posibilidad al error, no le damos la confianza y lo criticamos por todos lados. ¿Cuándo se ha visto que un muchacho de 18 años tenga que ser la figura del equipo? El muchacho lo asumió del año pasado y este año lo está intentando hacer", explica.

Para el Lobo del Aire, lo mismo ocurre con Darío Osorio. "Para mí son los dos iguales. Son tan buenos, pero necesitamos que el equipo juegue para ellos, porque no tengo otro jugador mejor que ellos en la U y no sé si en el medio chileno, puede haber alguno que se la parezca. Pero si hablamos de la U, tengo que hacer mi equipo que juegue para ellos, porque son los que me marcan la diferencia, son los distintos", asegura.

¿La U no debe ir por Javier Altamirano y potenciar a Lucas Assadi y Darío Osorio? "Exacto, correcto", cerró.