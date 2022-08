Celebra Diego López: Primer partido en que Universidad de Chile no recibe goles bajo el mandato del técnico uruguayo

Universidad de Chile ganó tras 51 días sin conocer de victorias y lo hizo ante Cobresal en Valparaíso por Copa Chile. A su vez, Diego López no solo volvió al triunfo en el banco azul, si no que por primera vez no reciben goles en un partido bajo su mandato.