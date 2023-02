Tras haber disputado tres fechas del Campeonato Nacional, la Universidad de Chile acumula dos derrotas y un triunfo, resultados que tienen a los hinchas azules preocupados acerca del futuro del club, los cuales no quieren repetir lo que ha acontecido en las últimas cuatro temporadas: pelear en la parte baja de la tabla de posiciones.

Todas las críticas se han ido hacia Mauricio Pellegrino, experimentado entrenador argentino que llegó con el objetivo de pelear en la parte alta del balompié nacional y sacar a flote el cuadro laico, algo que todavía no acontece.

Pellegrino sigue sumando críticas en su paso por la U | Foto: Agencia Uno

Si bien los resultados no han acompañado al Romántico Viajero, el periodista Jorge Coke Hevia habló con Bolavip Chile y remarcó que es mala idea cambiar nuevamente de DT.

"Queda claro que todavía no se ve la mano del técnico, cuando hablamos de mano es 'ah ya, este juega de esta manera', todavía no se ve y van muchos partidos. Pero, esta cuestión desesperada de andar sacando DTs no le hace bien a la U, esto es como estos memes que aparecen de los ciclos que se van repitiendo y la U siempre termina sacando a su técnico y no le ha ido bien", comenzó diciendo el conductor de Pauta de Juego.

Agregando que "a la U de Chile le ha costado elegir entrenador, pero también tiene responsabilidad los jugadores".

"Yo creo que tiene que cambiar su esquema y tratar de probar otros jugadores. En este momento, no le cabe Assadi, si le cabe Osorio, Fernández juega de extremo y lo tiene incómodo. Yo creo que tiene que cambiar haber si flexibiliza el esquema y busca otra opción para ver si se encuentra la U. Van tres fecha y no se ha visto la mano del técnico", concluyó Hevia.