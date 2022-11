Con la caída por la cuenta mínima que significó el adiós de Copa Chile, en la U ya comienzan a hacer evaluaciones respecto por dónde puso pasar la caída ante Unión Española.

El periodista Cristián Caamaño en Deportes en en Agricultura no dejó títere con cabeza y analizó esta derrota como también, quienes pueden ser los responsables. "Como dice Sebastián Miranda, si a la U le iban a plantear que el rival de semifinales iba a ser el peor equipo del segundo semestre, claramente la U no tenía por donde perder la llave. Pero esto no se empezó a descomponer ayer, esto tampoco se descompuso en la ida si no hace varias semanas", reflexionó el comunicador.

Pero sus interpelaciones no quedaron ahí y apuntó hacia los futbolistas como grandes responables de la eliminación. "Aquí el responsable no es solo Sebastián Miranda y apunto directamente a los jugadores. Esta llave la perdió Cristóbal Campos, la perdió Ronnie Fernández, la descompuso Pablo Aránguiz. O sea, cuando la U tocó el objetivo de eliminar a Católica y salvarse del descenso vino un relajo absoluto, los jugadores sintieron que podían hacer lo que quisieran, Miranda perdió el timón, no supo tomar las decisiones a tiempo y terminó en lo que fue ayer, otra pálida imágen de la U que se venía sumando, en otro mal partido de la U".

"Salvo arrestos de Osorio y Assadi, la U volvió a ser un equipo sin idea futbolística como en la etapa de Santiago Escobar y Diego López. Merecida eliminación de la U donde los jugadores son los principales responsables", continuó Caamaño.

Siguiendo en sus apuntes, el comunicador enfatizó que "esto es la U, esto es lo que construyó esta dirigencia, jugadores sin categoría, sin jerarquía, más preocupados de su bienestar personal. De farrear, yo lo dije, un plantel con un alto índice de salida nocturna con más faltas disciplinarias públicas y a partir de ahí todo lo que podía pasar de ahí a fin de año, era algo lógico".

Pero no todo quedaría ahí y para el panelista de ESPN, los grandes culpables fueron Cristóbal Campos y Ronnie Fernández, tras la pelea que protagonizaron ambos hace algunas semanas. "¿Miranda guardó a todos los jugadores para la presentación de ayer? Por eso digo, mucha responsabilidad de Miranda, pero todo esto lo empezó a descomponer el propio plantel. Lo empezó a descomponer el ego de Cristóbal Campos y el ego de Ronnie Fernández".

"Los jugadores son los responsables", dijo el periodista Cristian Caamaño tras la eliminación de la U en Copa Chile (Agencia Uno)

"Ambos tienen contrato vigente, pero si la U va a querer un arquero titular, tiene que ser un arquero que piense en el colectivo por sobre lo individual. Un arquero que no se le ocurra llegar con la camiseta azul cuando la orden al plantel es llegar con la camiseta blanca. Ese es Cristóbal Campos, un jugador que cree que está por sobre cualquier autoridad de la U", criticó Caamaño al golero azul.

Finalmente, hubo emplazamientos a Ronnie Fernández, argumentando que futbolísticamente como también actos cometidos, no lo hace merecedor de seguir en el equipo laico. "Me parece que un centrodelantero de la U que no convierte desde el 31 de julio, ese dato habla por sí solo. Un futbolista que además manchó la jineta de la U tras la pelea con Cristóbal Campos", cerró Caamaño.