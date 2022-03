Universidad de Chile quiere terminar con la racha negativa que tiene en los Superclásicos en condición de visitante. Los azules acumulan un registro de 21 años sin ganas en el Estadio Monumental, lo cual esperan poder terminar este negativa estadística que tienen como forastero frente a Colo Colo.

El entrenador Santiago Escobar ha estado trabajando en la alineación inicial para este compromiso, donde los reportes que se han entregado al respecto se mencionan que saldría con cuatro delanteros para este compromiso, aunque dos de ellos irían más retrasados para la mitad de cancha con Junior Fernandes y Raúl Osorio.

En esta línea, el comentarista deportivo Cristián Caamaño no se mostró para nada contento con el esquema que ha estado preparando el estratega azul, y lo dio a conocer su punto de vista de esta situación durante el programa de Deportes en Agricultura, donde tildó de tozudez al técnico.

“No, terrible. Yo de verdad encuentro una tozudes del señor Escobar insistir con cuatro delanteros cuando no tiene los intérpretes para jugar con esa cantidad de atacantes. Es cierto que va a tener dos centrocampistas muy defensivos como Brun y Seymour, más o menos de la misma cuerda, dos fogoneros, dos recuperadores, pero que no le dan fútbol a la U”.

No quedaba todo ahí, debido a que además profundizó al respecto. “Colo Colo le come el medio, aísla a los cuatro como lo hizo Ñublense en el Estadio CAP y a partir de ahí la U va a ver a Colo Colo venirse en cima. Los cuatro delanteros no tienen vocación defensiva, va a mandar al sacrificio al chico Osorio, que es un muy buen proyecto y que ha mostrado condiciones tremenda, un atrevimiento guapo a la hora de ir a encarar, pero que no está listo para jugar en esa posición porque él es delantero”.

Además, agregó que “No es volante, no es volante externo, no es cuarto volante, él es delantero, puede jugar como puntero, como segunda punta. Él es delantero para aprovecharlo en 30 metros, no para echarlo en 70 metros porque esos jugadores como la U no va a tener el balón con este esquema, va a tener que jugar en la zona defensiva en la línea de los laterales, entonces cuando recupere la U, ¿qué va a pasar con Junior Fernandes y Osorio? Tienen 70 metros por delante, muy lejos y Ronnie Fernández con Palacios van a quedar muy aislados”.

Sin embargo, no quedó todo ahí debido a que siguió profundizando en su opinión. “Lo que más ha dicho Escobar post partidos en conferencias es que no han generado ocasiones, no hemos generado conexiones, nos falta ese hombre que una al equipo y ese hombre supuestamente era Gallegos. Hoy prescinde de Gallegos, ¿quién va a hacer esa función? Podría ser Pablo Aránguiz, prescinde de Pablo Aránguiz en una posición más centralizada, no tan abierto. Podría ser Jeisson Vargas, prescinde de Jeisson Vargas y que prefiere, poner delanteros”.

Finalmente, el profesional sentenció señalando que “Entonces a mí me da la sensación de que él tiene un discurso, pero en los hechos hace otra cosa y esa inconsecuencia hace que también ya esté afectando al equipo”.