Cristián Caamaño se aferra a un interinato para que Universidad de Chile no caiga en desgracia: "Esto lo salva Sebastián Miranda, no Diego López"

La derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica dejó a Diego López pendiendo de un hilo en el cuadro azul, toda vez que ha sacado 1 de 21 puntos en el Campeonato Nacional 2022 y el equipo se encuentra a una unidad de la zona de descenso.

Con este escenario, el partido válido por la Fecha 24 ante Coquimbo Unido asoma como una verdadera final no solo para los azules -que si caen serán igualados en puntaje por los piratas- sino que para el mismo López quien está duramente cuestionado por lo hecho hasta ahora en los universitarios.

Cristián Caamaño, periodista de ESPN, está convencido que, si Universidad de Chile no quiere en caer en desgracia de bajar a la Primera B y se quiere salvar, Sebastián Miranda tendrá que ponerse el buzo nuevamente.

Caamaño cree que el discurso de López 'no entró'. | Foto: Agencia UNO

“Hay una reacción de Sebastián Miranda hacia Diego López, en donde corre desde la banca como 10-15 metros para llegar al borde de la cancha y darle una indicación: ‘sabes qué, está pasando esto’. López sorprendido lo mira y corrige, de inmediato Ojeda pasó a ser un volante izquierdo”, detalló Caamaño.

El comunicador asegura que el discurso de Diego López simplemente ya no entró a un confundido plantel azul: “Yo de esto me agarro porque, a esta altura, el discurso de López no entró. La confusión está instalada en el CDA y ya llegó, incluso, a los dirigentes”.

En el cierre, Caamaño entrega su receta: “Hasta algunos ya encuentran malo a López, gente que no sabe de fútbol y se dan cuenta que López no sabe o no está capacitado para sacarlos del hoyo futbolístico. Yo creo -y ya lo están pensando muchos dirigentes adentro- que esto lo salva Sebastián Miranda y no Diego López”.