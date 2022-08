Siguen las repercusiones tras la llegada de Mauricio Etcheverry a Universidad de Chile como nuevo asesor de Azul Azul en temas logísticos y de operación en relación a encontrar estadios para albergar los cotejos en los próximos meses, situación que fue resistida por los fanáticos azules en las redes sociales

Cristián Caamaño, panelista de Deportes Agricultura, no toleró el arribo de la ex mano derecha de Sergio Jadue y se fue en picada en contra de los dirigentes azules.

"Nos sorprendimos, nos desayunamos con la información que apareció. En ese periodo tan oscuro que se robó todo el dinero posible, donde desaparecieron miles y cientos millones de pesos, donde todavía la gente se pregunta qué pasó con la plata de la Copa América, con la plata del merchandasing, con el dinero que se recibió por parte de los organismos corruptos de la Conmebol, resulta que uno de los personajes que estuvo involucrado en esta tapa oscura y siniestra del fútbol chileno llega a Universidad de Chile, el club que representa a la principal casa de estudios", partió explicando el reconocido comunicador.

Etcheverry junto Jadue, quien escapó a Estados Unidos | Foto: Archivo

"De verdad se ganan a veces bien ganado el apodo de la Universidad del Chiste, porque esto parece un chiste malo, la llegada de Etcheverry a la U", enfatizó el también panelista de ESPN Chile.

"No revisaron publicaciones del 2014, del 2015, la fuga de Jadue, quienes estaban estrechamente cercanos a Jadue, quienes fueron sus operadores políticos, sus captadores de votos con operaciones reñidas en lo moral, entonces me llama poderosamente la atención y que nadie salga a decir nada me parece doblemente contrariante", cerró.

Recordar que Etcheverry se le apuntó con el dedo por no haber justificado una cifra de los $117 millones en viáticos y otros retiros, situación que fue rechazada por la propia ANFP.