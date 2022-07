Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Ñublense en el estadio Elías Figueroa Brander, donde los azules intentarán seguir con el invicto con Diego López al mando del elenco universitario, sumando dos victorias y dos empates.

Luego de la llegada del estratega charrúa al Romántico Viajero, Cristóbal Campos se quedó con el arco de la U y no ha defraudado a los hinchas azules en los cuatro compromisos que ha disputado: dos por el Campeonato Nacional y dos por Copa Chile.

En la antesala del compromiso ante el cuadro de Chillán, Campos conversó con el programa La Magía Azul acerca de su carácter y lo que ha sido quedarse con la titularidad en la U.

"La verdad es que uno no es que esté esperando el momento, pero debe prepararse para lo que venga. Tenía el deseo de tener continuidad desde las primeras veces que me tocó actuar. No es que haya decidido ser titular, pero con la preparación que he tenido me esperaba esta oportunidad", comenzó diciendo el guardameta azul.

Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "para mí y para los más pequeños que vayan subiendo les pasará lo mismo. Es parte del proceso el poder jugar una Copa Libertadores ante 40 mil personas, es nuevo. No es fácil pararse bajo los tres palos, pero mi personalidad me ayuda a resolver y estar a pleno dentro de los partidos"

Además, el arquero de 22 años recalcó que "tengo mi carácter, me ha servido mucho en el fútbol. Tengo mis contras también porque soy muy frontal y directo".

"Acá suceden cosas, puede haber una discusión entre medio, pero es algo normal, cosas que se conversan en el camino. Decisiones que toma la parte dirigencial, uno como jugador debe estar dispuesto a lo que determinen ellos", cerró al ser consultado acerca de las polémicas discusiones con dirigentes de la U, en la cual estuvo cerca de irse del club.