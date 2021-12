Cristóbal Campos aseguró que no han habido conversaciones para continuar en Universidad de Chile: "No he hablado con nadie ni me han llamado"

Cristóbal Campos tuvo un par de apariciones en el tramo final del Campeonato Nacional 2021 con Universidad de Chile que dejaron con buenas sensaciones al cuerpo técnico azul del momento y a la dirigencia, quienes ven en el portero un jugador exportable a futuro y que podría dar réditos a las arcas azules.

A sus cortos 22 años, Campos ha tenido que lidiar con la dificultad de compartir camarín con porteros de peso como Johnny Herrera y Fernando De Paul, por lo que no ha tenido mayor presencia en el primer equipo azul. En el presente campeonato, ingresó en dos partidos desde el banco y fue titular en cuatro, incluido el de la salvación en Rancagua.

El joven portero azul, pese a su buena proyección, no ha tenido contactos para seguir en Universidad de Chile según reveló él mismo en diálogo con Deportes en Agricultura: “Me quedan seis meses de contrato. No he hablado con nadie ni me ha llamado nadie. Esa es mi realidad hoy día”.

Pese a que no ha habido contactos, Campos quiere quedarse y pelear un puesto en Universidad de Chile: “Yo estoy trabajando para mantenerme en el club, para pelear el puesto, lo que he venido haciendo siempre. Siempre he trabajado y las veces que me tocó estuve preparado porque siempre he entrenado como lo estoy haciendo ahora”

Bajo esa misma línea, se refirió a la posible llegada de Hernán Galíndez al arco azul que lo podría relegar al banco de suplentes: “Yo siempre trabajo para obtener frutos el día de mañana, para tener continuidad. Más allá de tener competencia, yo siempre lo he dicho, mi competencia es conmigo mismo. Debo estar bien preparado y como lo venía haciendo desde hace mucho tiempo. Las veces que me tocó jugar siento que lo hice bien pese a no tener continuidad y eso me deja tranquilo”, sentenció