Universidad de Chile celebró 95 años desde su fundación y múltiples camisetas han pasado a lo largo de la historia en una de las instituciones más importantes del país ¿Algo que no ha cambiado? El azul por ser el color de la Casa Central de la Universidad, el cual si bien ha tenido varios aspectos, su esencia sigue siendo la misma hasta la actualidad.

Varias marcas han sido proveedores de todas estas indumentarias, unas dejando un recuerdo más bonito que otra, pero entre las que destacan están: Adidas, Diadora, Avia, Umbro, Haddad, Reebok, entre otras.

En Bolavip Chile quisimos repasar las camisetas más recordadas y/o bonitas que lucieron los azules a lo largo de su historia en el balompié nacional, debate en donde participaron varios periodistas, ex jugadores e hinchas reconocidos del club.

SOBRIA Y TRADICIONAL: LA CAMISETA DEL 80

Durante el año 1980, la U se robó todas las miradas por su sobrio estilo de camiseta, en el cual la marca que vestía en ese momento al cuadro laico, Adidas, se la jugó por una de las indumentarias más tradicionales que existió en el mercado.

Sandrino Castec es uno de los jugadores más recordados de dicha época y señaló en conversación con nuestro sitio que “yo creo que han pasado varias camisetas en el último tiempo, pero sin dudas alguna la que más me gusta es la que saca la U en el 82, es la más bonita de la historia, fue la más sobria que tuvimos. Yo la tuve y se la regalé a un señor y él la vendió en un millón de pesos. El color que tiene es el azul que la U siempre debe haber tenido, porque ahora tiene un azul que no es de la institución. La del 82 se veía bien lucida y sobria”, afirmó el otrora goleador.

Otro que se sumó a las palabras de Castec fue Francisco Eguiluz, periodista del programa Todo Es Cancha y Radio Bío Bío, quien recordó que "la camiseta del 80, esa con los tres cuellos de la marca que auspicia hoy en día a la U, es la que se vende ahora como recuerdo. Tenía como seis años y uno podía aspirar a la réplica hecha por la mamá o por una tía, con una U cocida. Ver al equipo y esa camiseta fue tremendo, yo solo había visto partidos en blanco y negro”, reveló.

En la misma línea, el actor y reconocido hincha de la U, Ariel Levy, atendió el teléfono de Bolavip y dio su opinión acerca de esta camiseta. “Me gusta mucho la ochentera, pero yo no alcancé a ver ese equipo. La tradicional que tiene el triángulo blanco y la U muy grande, sin auspiciador y fue la que Adidas la relanzó hace un tiempo, esa es la icónica más perfecta representación de lo que tiene que ser una camiseta de la U, salvo porque no tiene el chuncho”, aseguró el también músico y luchador profesional.

Una de las camisetas más recordadas por los hinchas de la U | Foto: Archivo

1994: LA CAMISETA QUE ROMPIÓ LA SEQUÍA DE TÍTULOS

Fue en 1994 que la U conformó un plantel plagado de jóvenes canteranos, situación que le terminó dando frutos y tras 25 años levantarían el título en Primera División con un joven Marcelo Salas como gran aparición.Durante estos años, el uniforme oscuro comprendió la etapa de una nueva U, la que obtuvo el bicampeonato.

“La del título 94 en el color no me gusta tanto, pero logramos el título. Era una camiseta azul más oscura, me gusta más el tradicional, pero tiene un valor sentimental gigantesco”, apuntó el panelista del programa La Magia Azul, Héctor "Tito" Awad.

Para Eguiluz, la del 94 "en sí no debe ser la más bonita en la historia de la U, pero tiene un significado tremendo. Yo te diría como hincha en lo futbolístico es la alegría más grande que he tenido, para uno que es hincha del equipo sabiendo todo lo que pasó en esos años, todo lo que costó recomponer todo. Esa camiseta tiene un significado muy especial”.

El relator del sitio Rincón del Bulla, Nicolás Quiero, complementó que “la del 94 es importante porque fue la camiseta con la que logramos el título después de 25 años. Yo crecí viendo al Matado Salas, Luis Musrri y a muchos más, y lo otro importante es que después logramos el bicampeonato, algo que la U no lograba hace muchos años”.

Una camiseta que los hinchas llevan guardada como tesoro por su importancia | Foto: Universidad de Chile

LA CAMISETA INNOVADORA DEL 1996

En 1996 y a mediados de 1997, la camiseta cambió a un azul eléctrico, con diversos motivos del "chuncho" y con un estilo propio de la década de 1990.

Ariel Levy también quiso destacar esta camiseta. “Le tengo mucho cariño a la Diadora del 96 por lo jugado del estilo, noventerísima. Además, la uso Salas (Marcelo), Leo Rodríguez, Esteban “Huevo” Valencia, etc. Esa camiseta tenía el chuncho bordado al medio del pecho y le daba una particularidad, algo que a los hinchas les gusta. Si la lanzaran hoy día sería muy apreciada", ratificó.

Eguiluz también reconoció el diseño de dicha indumentaria. “La del 96 yo la encontraba muy bonita, el diseño lo encontraba notable. Fue volver al tono azul que conocí de la U y con unos chunchos en las mangas. Era un equipazo, debió ser campeón de América pero todos sabemos lo que pasó con River Plate. Esa camiseta tiene un recuerdo especial porque seguí toda la campaña”, aseveró.

El diseño con los chunchos en las mangas dejó a los hinchas de la U atónitos | Foto: Universidad de Chile

2001: LA IRRUPCIÓN DE LAS MANGAS ROJAS EN LA U

Si bien los hinchas recuerdan este año por ser el último en que lograron una victoria ante su archirrival, Colo Colo, en el Estadio Monumental por tres a dos, las mangas rojas quedaron en el recuerdo tras ser la primera vez que el rojo fue agregado a la vestimenta titular.

Uno de ellos fue Waldo Ponce, ex central de la U, quien es querido por los hinchas del club estudiantil, tanto así que cada vez que va al estadio, los hinchas lo reciben con cariño. "La del 2001 cambiaron mucho los tonos de lo que nos tenía acostumbrado, era algo diferente. Esas mangas rojas yo nunca la había visto, era algo diferente, por eso me gustó mucho esa camiseta", afirmó el zaguero acerca de su indumentaria favorita.

El reconocido rostro de televisión, Eduardo Fuentes, también recuerda esta camiseta y afirmó que "la de 2001 (azul con mangas rojas) era rara y de una tela bien pesada, sin embargo, me gustaba verla aunque varios de mis amigos la odian (risas)".

La irrupción de las mangas rojas en la U llamó la atención de varios hinchas | Foto: Archivo

2011: LA CAMISETA DEL TÍTULO DE LA COPA SUDAMERICANA

El éxito más grande a nivel internacional del Romántico Viajero es el título de la Copa Sudamericana, donde la U tocó el cielo gracias a la labor de Jorge Luis Sampaoli y contó con jugadores como Eduardo Vargas, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, y el regreso de Johnny Herrera, entre otros.

Quiero, periodista de Rincón del Bulla, piensa que en la camiseta del 2011 hay algo distinto. “Esa la pongo por su trascendencia en la historia de la U, por todo el contexto: bicampeonato, título de la Copa Sudamericana, ganamos en muchos lugares de visitas donde la U nunca había ganado y fue donde a mí entender se jugó el mejor juego de la historia de la U .Esa tiene que estar y todo hincha del Romántico Viajero debe tener”, expresó.

Eguiluz reafirma lo que piensa Quiero y recalca que “la del 2011 significa el primer título internacional para el club, además la camiseta era muy bonita. El conjunto de Sampaoli volaba y yo creo que es el mejor equipo que yo he visto en Chile, ese equipo jugaba un kilo”.

Por otra parte, para Awad esta camiseta es “la que más me ha llenado lejos, es la camiseta en la era de Jorge Sampaoli. Tenía el color correspondiente que debe tener siempre una camiseta de la U como lo hizo ahora este último año, pero como color me encanta”, cerró.