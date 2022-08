Universidad de Chile no puede salir adelante y por más que la semana pasada mostró algún avance en el funcionamiento del equipo, las victorias ya no quieren nada con los universitarios y ya van 42 días sin abrazos.

Para colmo de males, deben sortear momentos incómodos y en este partido ante los albirrojos, hubo dos. El gol tempranero de Yerko Leiva y la tarjeta roja contra Álvaro Brun al final de la etapa inicial, fueron los grandes detalles en contra para el equipo de Diego López.

Pues bien, esta cartulina contra el ex City Torque no solamente fue la segunda en menos de un mes para el ahora zaguero central, si no que provocó que los universitarios llegasen a un triste registro.

Los de La Cisterna completaron nada más ni nada menos, que diez expulsados en lo que va de Campeonato Nacional, siendo el equipo que lidera este registro en la actual competencia.

Los azules son el equipo con má expulsados en este 2022 (Agencia Uno)

Precisamente Álvaro Brun y Bastián Tapia son los con más tarjetas rojas, dos cada uno. A eso sumar a Cristián Palacios, Ignacio Tapia, Israel Poblete, Pablo Aránguiz, Yonathan Andía y Camilo Moya, quien ya no está.

Una de las tantas problemáticas que debe solucionar Diego López. La U sufre y pareciera que no tiene arreglo en ningún item.