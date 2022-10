Tras la llegada de Sebastián Miranda a la banca de Universidad de Chile, el equipo azul ha tomado un segundo aire y comienza a salir del fondo del Campeonato Nacional y se empieza a ilusionar con obtener un cupo a copas internacionales.

Y es que la victoria en el global ante Universidad Católica en la llave por los cuartos de final cayó bien en el plantel, los cuales en las últimas fechas han trabajado más unidos y con un solo objetivo claro: salvar de una vez por todas la categoría.

Uno que alzó la voz fue Dante Poli, panelista del programa Futuro Fútbol Club, quien tuvo palabras positivas para la labor realizada por el novel entrenador tras su llegada al Romántico Viajero.

"La UC era un equipo que venía en alza, que cada vez le convertían menos, estaba más sólido. En líneas generales sigue evolucionando con defectos, con problemas, con un plantel que terminó siendo más reducido, entonces la U no creo que le ganó a cualquier Católica, más allá de que no es la mejor versión ni mucho menos...Yo tampoco agregaría dentro esto del buen momento de la U que enfrentó a una UC que va por el pentacampeonato, es una Católica que venía en alza y que era interesante, entonces eso le da más valor a la manera de enfrentar el partido", aseguró el ex defensor central de Los Cruzados.

Miranda le devolvió la confianza a algunos jugadores de la U | Foto: Agencia Uno

"Yo sumado a la cercanía, a las capacidades desde las virtudes que puede tener como entrenador Miranda, yo creo que lo sacudió del miedo, yo creo que le hizo perder esa fragilidad mental de ser ofensivos. Miranda le dio cosas futbolísticas que le permitieron a la U jugar mejor", sentenció.

Ahora, Miranda y compañía deberán rápidamente vuelta la página y enfocarse en lo que será el encuentro ante Unión Española, el cual se desarrollará este domingo 16 de octubre a las 15:00 horas en estadio por confirmar.