Universidad de Chile cada vez mira más de reojo la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Los azules cayeron categóricamente por 3-1 ante Curicó Unido y quedaron a tan solo tres unidades del descenso directo.

El elenco universitario está metido en una mala racha, donde acumulan seis partidos sin conocer la victoria, y en dos semanas más deberán enfrentar a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario, el cual podría ser un partido bisagra para las pretensiones azules.

Diego López atendió a los medios de comunicación tras la dura caída ante los Torteros y se mostró autocrítico por el rendimiento del equipo en los últimos encuentros.

"Es difícil, pero no sólo en un equipo grande, en cualquier equipo que no gana es difícil. El equipo está creciendo, mejorando, pero los resultados no se dan. Es difícil, no sólo para mí, para todos", indicó el charrúa.

La U no sabe de triunfos en los últimos seis encuentros | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "anímicamente el equipo tiene que revertir, ser fuerte. Es un momento difícil, pero las rachas terminan y tenemos que hacer fuerza para terminar la racha negativa por los resultados".

Finalmente, tuvo palabras para Felipe González, juez del encuentro que expulsó a Álvaro Brun tras una jugada polémica. "Lo del árbitro en la acción de la expulsión, que bueno se ve, porque lo vimos, que no le pega en la cara, como salió con hielo. Para mi es un error y el segundo que no lo va a ver. Capaz que me equivoco yo, todos nos equivocamos, pero dos errores en uno", cerró.