Diego López compara a Darío Osorio con delanteros de Europa y avisa: "Creo que él no sabe el potencial que tiene, no tiene techo"

Darío Osorio ha sido uno de los jugadores con mayor proyección que ha sacado últimamente la cantera de la Universidad de Chile y sus buenas actuaciones le han valido para estar en la última nómina de la Selección Chilena y ha despertado el interés de algunos clubes del Viejo Continente.

Y es que según una información dada por el sitio web Transfermarket, el futbolista de 18 años estaría en la órbita de dos clubes de Inglaterra ¿Cuáles serían esos equipos? Brighton & Hove Albion y el Watford del zaguero nacional Francisco Sierralta.

Diego López, entrenador de la U, dialogó con Los Tenores de ADN Deportes y elogió las cualidades del joven atacante del Romántico Viajero.

"Creo que él no sabe el potencial que tiene, no tiene techo me parece. Nosotros lo hemos visto en partidos, yo lo vi jugando en el Santa Laura en el partido que vine a ver, me hizo una muy buena impresión y de ahora lo estoy viendo entrenar, me impresiona", remarcó el charrúa.

Osorio es uno de los jugadores con mayor proyección en la U | Foto: Agencia Uno

Agregando que "tiene un físico por ahí que se asemeja mucho a los grandes futbolistas de Europa, si tú te fijas en los equipos grandes los atacantes son todo de 1,85 metros, rápido y veloces".

"Es joven, va a mejorar mucho, tiene que darle continuidad a lo que haga, tiene que darle intensidad, pero creo que van a mejorar en la forma que hemos trabajado", finalizó su apreciación sobre Osorio.