¿Para qué lo traje? Diego López demuestra que él manda y nuevamente no cita a Martín Parra en la derrota de Universidad de Chile ante Curicó Unido

Universidad de Chile no levanta cabeza y tras caer frente a Curicó Unido, involucrándose así con la lucha por no descender. Sin embargo, Diego López no claudica y nuevamente golpea la mesa en sus convocatorias, ya que por cuarto partido consecutivo, el golero Martín Parra se quedó en Santiago por no entrar en lo planes del uruguayo.