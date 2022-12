Si hay un jugador que estaría viviendo sus últimos días en Universidad de Chile es Jeisson Vargas, quien encabezaría la lista que habría dado Mauricio Pellegrino a la dirigencia de Azul Azul para que no esté presente en la plantilla de cara a la temporada 2023.

Pero esto no queda ahí. El volante de 25 años es uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada de la U, esto porque no ha tenido la relevancia que tuvo en Unión La Calera, donde fue una de las grandes figuras y fue dicho desempeño que hizo que los azules pusieran sus ojos en él.

Vargas tiene los días contados en la U | Foto: Agencia Uno

Patricio Muñoz, periodista de Al Aire Libre, se tomó un momento para hablar de la calidad del centrocampista y lo que lo llevó a perder terreno en el cuadro laico.

"Permitanme un pequeño desahogo. Cuando se haga el podeo de los jugadores que no llegaron por no tomarse nunca la cuestión en serio yo creo que Jeisson Vargas puede subirse. Es increíble el despedicio de jugador por diferentes motivos: porque no estaba buena la cabeza, después no estaba buena la conducta, después no estaba bueno el físico, entonces nunca estuvo y nunca pudo de cuajar. Es un jugador que debió tener otro vuelo", arrancó diciendo.

"¿Por qué estamos tan lejos? Entre otras cosas cuando uno quiere ser futbolista profesional se lo tiene que tomar en serio, un futbolista que puede ser desechado y que con voluntad, disciplina y trabajo puede llegar lejos", concluyó.

Recordar que Vargas solamente estuvo presente en 19 compromisos de 30 posibles en la última temporada y no aportó con goles ni asistencias.