Tras volver de Argentina, el entrenador argentino Mauricio Pellegrino aprovecha el parón para seguir moviendo las piezas en el Centro Deportivo Azul para así llegar de la mejor manera posible al partido ante Chimbarongo por la Copa Chile y luego afrontar el Campeonato Nacional, torneo donde los azules marchan en un expectante cuarto lugar.

Pero uno de los grandes problemas en las últimas semanas en el elenco universitario ha sido encontrar el reemplazante de José Ignacio Castro, jugador que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el menisco externo el partido ante Colo Colo y estará ausente aproximadamente seis meses.

La lesión de Castro le ha dado más de algún dolor de cabeza a Pellegrino | Foto

Para ese puesto, el ex DT de Vélez Sarsfield se la ha jugado por Marcelo Morales, pero el seleccionado Sub 20 no ha convencido del todo, por lo que Johnny Herrera, ídolo azul y actual panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, aconsejó a Pellegrino.

“Es la ley de la vida, si no rindes en algún lugar, en un tipo de trabajo, te tienes que ir. Para mí, si Morales no rinde, tiene que usar a Juan Pablo Gómez por izquierda. Así de simple”, remarcó el exguardameta.

Minutos más tarde, el Samurai Azul utilizó como ejemplo el caso de Óscar Opazo en Colo Colo, donde el Torta en varios pasajes del último Torneo Nacional tuvo que ser mandado hacia el sector izquierdo ante la falta de un especialista. “Así lo hizo Colo Colo no sé cuanto tiempo”, sentenció el ídolo azul.

Habra que esperar hasta el partido ante los de la Sexta Región para ver si Pellegrino escucha los consejos de Herrera o si finalmente sigue mandando al terreno de juego a Morales.