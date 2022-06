La Universidad de Chile hará su debut con Diego López al mando del equipo, cuando este domingo 19 de junio enfrente a General Velásquez por la tercera fase de la Copa Chile, donde los azules intentarán dejar atrás los malos resultados y buscarán ir por un cupo a la Copa Libertadores.

Para este compromiso, el charrúa tendría considerado desde la partida al único refuerzo que ha llegado en el segundo semestre: el mediocampista argentino Emmanuel Ojeda. El ex Rosario Central fue seguido seis meses por Azul Azul y finalmente se concretó el fichaje para esta temporada.

Fue el propio Ojeda quien se refirió en conversación con La Tercera a lo que ha sido para él su llegada a Chile y cómo han sido sus primeros días en el Romántico Viajero.

"Me he sentido muy bien. Mis compañeros y la gente de la U me han hecho sentir muy cómodo. Me sorprendió mucho el club, es una institución muy grande. La gente te lo hace saber todo el tiempo y por eso estoy muy contento de poder estar acá", afirmó el futbolista de 24 años.

El mediocampista trasandino se ha sentido a gusto en la U | Foto: Universidad de Chile

Agregando que “me hablaron muy bien de la U. Es un club con mucha historia y eso le interesa a todo jugador. Es un club muy grande a nivel de Sudamérica y la verdad es que yo también necesitaba salir de Central, quería salir de Argentina y conocer otras cosas, vivir otras experiencias".

ver también Sin Galíndez: La primera lista de citados de López en la U

"La verdad es que no me fijé tanto en el presente de la U, pero sí en lo grande que era el club y eso me motivó a venir”, concluyó la conversación.