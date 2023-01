Que Universidad de Chile no ha tenido buenas temporadas, es así y para nadie es un misterio. No obstante, esa misma situación ha permitido que aparezcan valores jóvenes que lejos de solo completar el plantel, han sido piezas claves de un andamiaje que no ha sido el mejor.

Pero la opinión pública ha rescatado a esos valores y sin duda, uno de ellos es fundamental actualmente en la U. Es Darío Osorio, quien este martes cumple 19 años y que por estos días se encuentra con la sub 20 en el sudamericano de la especialidad defendiendo a la selección chilena.

Pero su 2022 será inolvidable donde incluso llegó a ser el segundo goleador azul en toda la temporada superando a delanteros como Ronnie Fernández y Junior Fernandes, razón por la cual hoy a modo de regalo, traemos los tres mejores goles de La Joya de Hijuelas en el año recién pasado.

Y arrancamos con el gol convertido a Colo Colo el 14 de enero del año anterior. Partido amistoso de verano disputado en Argentina y si bien el marcador favoreció a los albos por dos a uno, todos recuerdan ese gran carrera que inició en sector propio dejando atrás la marca de Jeyson Rojas y que le permitió recorrer varios metros y ante la salida de Brayan Cortés, definir con zurda rasante al primer poste decretando el descuento estudiantil.

La otra gran coquista también fue en un clásico y este de manera oficial. Visitaban a Universidad Católica el día 2 de abril y tras ir perdiendo ante la UC, Osorio logró el descuento tras una gran combinación don Ronnie Fernández quien se la devolvió de taco para que el 24 definiese cruzado de zurda. No les alcanzó, pero quedó en la retina este golazo, que fue el mismo día en que murió Leonel Sánchez.

El tercero ocurrió el 22 de agosto en el Elías Figueroa Brander. Octavos de final vuelta de la Copa Chile con Cobresal y recibe un balón cargado desde la derecha, toma la diagonal y saca un zurdazo con efecto que se le mete al ángulo al golero Leandro Requena. Gran anotación del oriundo de Hijuelas para meter a la U en cuartos de final.

Sin duda, un muchacho que recién comienza su carrera y tiene mucho por entregar todavía. Ya está en los ojos de clubes europeos y de mantener este nivel, sus horas en el CDA están contadas. Mientras tanto, los hinchas se deleitan con uno de los pocos que algo de alegría les da.