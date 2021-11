El rector de la Universidad de Chile detalla que "que no han tenido respuesta directa de la carta enviada a Azul Azul", pero si "el acuso de recibo".

Ennio Vivaldi y la opción de quitarle el nombre a la Universidad de Chile: "No podemos hacerlo por capricho, pero es posible"

Preocupación es lo que existe entre los hinchas de Universidad de Chile, todo por el mal momento que vive el cuadro estudiantil en el Campeonato Nacional, en donde están en la decimocuarta posición de la tabla de posiciones y a tan solo tres puntos de la liguilla de promoción.

Hace algunos días, se dio a conocer que Ennio Vivaldi, rector de la casa de estudios, envió una carta dirigida a Azul Azul y al presidente Michael Clark, en donde mostró la preocupación de la universidad por la crisis en la que está sumergida el Romántico Viajero. Además exigió transparencia a la concesionaria, que se acaben los secretismos y que se sepa públicamente quiénes son los nuevos dueños de la U.

En la antesala del Clásico Universitario, Vivaldi conversó con ADN Deportes sobre el momento actual del club y su preocupación por saber quiénes son los nuevos dueños de Azul Azul.

“No hemos tenido una respuesta directa pero si el acuso de recibo de la carta. Entiendo que están interesados en conversar con nosotros. Si así lo quieren, por ley de lobby nosotros encantados les concedemos una entrevista", comenzó diciendo Vivaldi.

El rector tuvo palabras para la posibilidad de quitarle el nombre a la U. “No podemos hacerlo por capricho, pero si se considera que hay cláusulas que no se han cumplido es posible. Esta es una institución del Estado y la normativa con que debe comportarse es distinta. Es libre de opinar lo que quiera, pero nadie duda que si las cláusulas no se respetan puede declararse nulo”, agregó

“A través de esa carta queremos ser constructivos y no ofender a nadie. No es comprensible que no conozcamos la propiedad del club. Es invitar al desastre que esto esté en manos de una persona“, complementó.

“Nuestro primer deber es entender lo que ocurre y solucionar constructivamente el problema. Esto deberíamos conversarlo más allá de los malos resultados porque es una cuestión de principios. Saber quienes están detrás y cuáles son sus planes no son contingentes a la situación deportiva del club”, sentenció.