Después de 10 años en el club y estar a cargo de dos interinatos, la Universidad de Chile informó este lunes que Esteban Valencia no será más parte del el fútbol formativo, la cual fue catalogada como una salida inesperada por ‘reestructuración’.

"El Club Universidad de Chile informa que, en el marco de una reestructuración del área, deja de cumplir funciones en nuestro Club el entrenador Esteban Valencia Bascuñán, quien hasta ahora se desempeñaba como técnico del fútbol formativo", indicaron en un comunicado publicado en las redes sociales de la institución laica.

Valencia alzó la voz tras su salida de la U | Foto: Agencia Uno

Pero el "Huevo", ex jugador del Romántico Viajero, alzó la voz en conversación con Deportes Agricultura, programa donde se mostró tranquilo por la determinación tomada por los altos mandos del club de sus amores.

"Estoy muy tranquilo. Uno siento que lo veo como el cierre de una etapa y el comienzo de otra, así que uno entiende que estas cosas pasan y uno pudiese pensar que lo raro es cómo estuve tanto tiempo en el club porque estuve 10 años, donde pasé por las distintas categorías, y fue producto del trabajo, de mi compromiso para lo que el club me demandó. Estoy tranquilo y en paz, nadie espera estas situaciones pero me quedo con la satisfacción de lo que se hizo y no queda duda que tratamos de hacerlo con el mayor profesionalismo posible", apuntó.

"En un principio Ignacio Asenjo me lo informó, de quien tengo el mejor análisis porque yo trabajé a la par con él, y dentro del rol que él tiene está comunicar estas cosas ¿Las razones? Necesidades de la empresa, un cambio estructural para darle un aire distinto y eso hay que respetarlo. Yo entiendo que el club quiere darle un viraje a lo que se estaba haciendo", cerró.

De esta manera, el ex talentoso volante del conjunto bullanguero deberá ir en búsqueda de nuevas oportunidades tras haber llegado el 2012 a las cadetes del cuadro azul.