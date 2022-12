Ex portero azul no se anda con rodeos y quiere que Luis Casanova sea el capitán de Universidad de Chile

En Universidad de Chile deben definir cuanto antes al nuevo capitán del equipo. Ante las inmimnetes partidas de Felipe Seymour y Ronnie Fernández, se hace urgente elegir quién portará el brazalete de la U el próximo año 2023.

Y ya asoman los candidatos, tales como el portero Cristóbal Campos Véliz, el defensor argentino, Nery Domínguez y desde luego, su compañero en la zaga, Luis Casanova, quien tuvo el privilegio de portar la jineta en algunos partidos sobre el final del campeonato.

Agregar, que Casanova cuenta con el cariño y venia de la fanaticada para asumir un rol como ese y se podría pensar que es uno de los principales candidatos. Por ejemplo, para Roberto Tomatín Rojas, el zaguero comentó sus razones a Bolavip para que el nacido en O'Higgins sea elegido con ese reconocimiento.

"Luis Casanova. Porque fue el jugador más influyente desde su aparición , fue el que más se notó entre jugadores llamados pilares", explicó de manera corta y concisa el ex guardameta campeón con los azules en los años 1999 y 2000.

Cinco de los ocho capitanes que tuvo la U en el 2022 (Agencia Uno)

Consultado si es que el capitán debe ser alguien formado en el club, como ha sido históricamente en la U, Rojas le bajó el perfil a aquella premisa y simplemente se limitó a decir que "si alguno de la casa no tiene las condiciones de líder no puede ser el capitán".

ver también En duda el Superclásico entre Colo Colo y la U de marzo próximo

Finalmente, tuvo palabras para la posible partida de Ronnie Fernández de los universitarios. Tomatín sostuvo que es algo que ya no tiene remedio y que es mejor que el atacante puedo buscar un nuevo horizonte. "En el fútbol no es por lo que se merece, si no opciones concretas. No te puedes quedar en un lado donde no te quieren. Siempre nos acordamos de lo de Zamorano en el Real Madrid, pero comúnmente tiene un muy mal final", cerró.