Universidad de Chile ya no es la misma de hace algún tiempo y los sinsabores deportivos son habituales en el último tiempo. Sin embargo, no solo los resultados complican al mundo azul, si no tambíen la conducción del club y en eso ex canteranos ven con lejanía a la U, es el caso del ex volante José Luis Silva, quien cuenta que ni siquiera va al CDA porque los guardias andan detrás de él.

La Universidad de Chile pasa por momentos duros, difíciles y por cuarto año consecutivo está sufriendo con la posibilidad de descender, fuertemente, razón por la cual, tiene preocupados a todos los hinchas.

Pero eso no es todo, ya que jugadores que fueron formados bajo el alero del cuadro universitario miran con distancia todo lo que ocurre alrededor de la institución y que ya nada queda, como diría Kudai, de eso que los enamoró en el período de cadetes.

En esa línea está José Luis Silva, jugador críado en la U y actualmente jugador de Lautaro de Buín, quien en conversación con el programa "El Espacio de Segunda" de primerabchile.cl se refiirió al presente de la U y cómo ve desde su perspectiva esta situación dramática que vive el equipo.



"Me duele mucho, proque soy nacido y críado en el Caracol Azul. Fueron desde los ocho hasta los 17 años que estuve ahí en Ñuñoa y luego se hizo el Centro Deportivo Azul y ya cambió todo para los jóvenes, habían más cosas para entrenar. Por un lado fue bueno, pero por otro se perdió la mística. El tema familiar con la gente que te abría el portón, la gente del quiosco, la que te daba la leche después de entrenar y últimamente a mi me tocó ir a vistar al utilero y tomé la decisión de no ir más porque siento que no es la Universidad de Chile que a mi me formó", narró tristemente.

Sobre si él está cerca de todo el plano de la U en la actualidad, Silva entregó un dato que para él, es bastante lamentable y que fue una razón potente para tomar la decisión de no ir más a La Cisterna. "Entiendo que es una sociedad anómina, que hay guardias de seguridad privado adentro en todo momento, pero cuando una persona que se inició ahí y están constantemente los guardias detrás, molesta. Con Luis Musrri también tocaba este tema, que él llegue al CDA y le pidan el carnet para entrar, no es grato porque no debería pasar. No me gusta, me duele, obviamente soy hincha, sigo los partidos, el momento que está viviendo es desastroso, pero como somos los de la U, mañana somos más hinchas y la va a sacar adelante, hay que confiar nomás", aseveró.

José Luis Silva integró el plantel campéon Apertura 2009 y el de la semifinal de la Copa Libertadores 2010 (Archivos)

Además, el ex futbolista de Cobreloa comentó sobre un encuentro con un ex presidente de Azul Azul y cuestiona el procedimiento deportivo que se ha llevado acabo en el último período, puntualmente con el tema de los jugadores de la cantera. "El otro día estuve en el Club Hípico y conversé con Carlos Heller, hablamos lo mismo y le dije que ya no iba a ver al utilero, porque es todo nuevo. Es una directiva que ve el fútbol como una empresa, el día a día es diferente, si un jugador amanece iluminado y te hace dos goles todo cambia. Le han dado mucha responsabilidad a los jóvenes y eso no es bueno, con 18 años Assadi y Osorio no tendrían porqué llevar el peso de la campaña, pero es lo que toca, el club expuso a los jóvenes".

Finalmente, José Luis Silva se refirió a la verdadera final que van a enfrentar ante Coquimbo Unido la próxima semana. "El partido con Coquimbo ojalá lo tomen como tal, porque ese va a marcar si se salvan o va a seguir peleando en las últimas fechas", cerró.