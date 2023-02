Experimentado entrenador chileno siembra dudas: "Si Pellegrino no coloca a Osorio y Assadi el próximo partido, ahí hay algo"

Mauricio Pellegrino necesita un importante paraguas para la lluvia de críticas que ha recibido luego de la derrota de Universidad de Chile ante Palestino tanto por el funcionamiento del equipo como por la decisión de no alinear a Darío Osorio y Lucas Assadi.

Según Raúl Toro, ex entrenador de Audax Italiano, no alinearlos en La Cisterna es entendible, pero no así mantener la decisión.

"Creo que Assadi y Osorio deben terminar como titulares, son mejores de los que hay, pero poniéndome en el lugar de Mauricio Pellegrino si yo no he trabajado con ellos, no sé lo que calzan, más allá de los videos que seguramente vio, por eso pasó, él viene trabajando con un equipo que viene de ganar, por eso creo que hizo eso", indica.

Raúl Toro entiende a Pellegrino por no alinear con Osorio y Assadi (Archivo)

Pero a su vez, deja en claro que así como entiende hoy a Pellegrino, mañana no. "Si en el próximo partido no los coloca, ahí hay algo", indicó.

Toro también cree que habrá cambios en el arco de la U luego de la derrota ante los tricolores. "Creo que va a terminar jugando Toselli, tiene mucha experiencia, sabe jugar en equipo grande, viene de jugar en Argentina, y ahí le va a costar recuperar el arco, para mi a Campos le falta, no ha podido mejorar la salida, tiene buenas reacciones, pero no es un arquero que te de amplia confianza", cerró.