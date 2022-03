Federico Valdés, expresidente de Azul Azul, apunta a que el equipo requiere refuerzos y expresó no estar a gusto con el plantel.

Universidad de Chile vivió una semana bastante polémica respecto a la falta de estadio. El encuentro ante Unión Española aumentó el mal presente que vive la institución, la cual se suma a una nueva derrota en el Superclásico frente a Colo Colo y que no tiene para nada contentos a los hinchas y exdirigentes del club con el momento de la institución.

Federico Valdés, expresidente de Azul Azul, conversó con Círculo Central a través de las pantallas de TV+, donde analizó el presente que vive el equipo estudiantil y que no tiene para nada contento a quien fuera el mandatario del club en la época del 2007 y 2012.

“Lo que vivimos particularmente ante Colo Colo fue una cosa que ningún hincha de la U quiere vivir nunca y a mi juicio requiere reforzar el equipo. Es difícil pensar que este plantel nos dé muchas alegrías este año”, comenzaba detallando en su análisis el exdirigente de Azul Azul.

No quedaba todo ahí, producto de que también señaló que “A mí no me gusta el plantel. Tengo la impresión, pero con información muy parcial, de que el modelo con el que están gestionando a la U es distinto del que tradicionalmente se ha usado, y tengo la impresión de que el gerente técnico tiene mucho más poder que el que normalmente tiene”.

Sin embargo, el expresidente de la institución confía en el trabajo de Santiago Escobar. “Tengo la impresión de que Santiago Escobar no es el responsable. A él le entregaron un plantel para que haga lo mejor posible. Se equivocó al poner jugadores jóvenes contra Colo Colo, pero no creo que haya tenido mucha injerencia en la conformación del plantel”.

Sobre esta misma línea, agregó que “Escobar tiene un problema estructural serio. La delantera es buena, se fue (Joaquín) Larrivey y no se ha notado, porque la U contrató delanteros que son capaces de hacer goles y complicar a la defensa rival. Pero el mediocampo no se ve sólido y la defensa nos traerá malos ratos todo el año”.

Es debido a esto, que tampoco apuntó como responsable a Luis Roggiero. “No hay que volverse locos y tirar el mantel después de perder dos o tres partidos. Si uno está despidiendo un entrenador en la fecha 5, eso implica normalmente que viene un año muy complicado. (Por eso) Hay que amarrarse los pantalones y resistir al menos un tiempo”.

Finalmente, Valdés recalcó que la Universidad de Chile debe reforzarse bien a mitad de campeonato. “Hay que esperar la mitad de campeonato para reforzar el equipo en lugares en que resulta muy evidente que no estamos dando el ancho”, sentenció al respecto analizando la actualidad del club deportivo.

Universidad de Chile piensa en su próximo partido, el cual tendrá que medirse frente a Curicó Unido el jueves de esta semana en el Estadio Santa Laura Universidad SEK.