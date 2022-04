Un difícil momento está atravesando en el Campeonato Nacional con Santiago Escobar al mando. Los Azules siguen en la parte baje de la tabla de posiciones y comienzan a mirar de reojo un posible descenso a la Primera B.

Los dirigentes no quieren que esto suceda, es por esto que, no ven con malos ojos un cambio de aire en las siguientes fechas. Y es que el empate ante Palestino generó muchas dudas y críticas por parte de la hinchada, todo por el estilo de juego mostrado por el equipo comandado por Escobar.

Fue tanto así que durante las horas siguientes al compromiso, los forofos del Romántico Viajero se enteraron que el jugador Junior Fernándes estuvo involucrado en una celebración hasta altas horas de la noche y el domingo "no habría estado en condiciones para entrenar".

Uno de los que alzó la voz en el Centro Deportivo Azul fue Felipe Seymour. El capitán y emblema de los azules se refirió a este tema y dejó en claro que fue una situación conversada en el camarín.

"Tú mismo dijiste de la vida privada. Por otro lado, cada uno está consciente de que somos figuras públicas", comenzó diciendo "Walala".

"Como capitán jamás me van a escuchar criticar a un compañero o cuerpo técnico, como capitan mi voz se va escuchar en el camarín, por eso, el tema particular se manejó en el camarín, pero no me van a escuchar"

Recordar que los Azules deberán a volver a saltar en el terreno de juego este sábado 23 de abril cuando enfrenten a Audax Italiano.