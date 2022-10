Comienza a finalizar una nueva temporada del fútbol chileno y Universidad de Chile está ad portas de lograr la tan ansiada permanencia en Primera División y en Copa Chile lucha por conseguir un cupo a la próxima Copa Libertadores, lo que los hinchas verían como un regalo por lo mal que lo ha pasado en últimos torneos.

Uno de los grandes anhelos de Azul Azul para afrontar la próxima temporada es Eugenio Mena, quien actualmente es una de las grandes figuras de Racing Club de Avellaneda y también estaría en carpeta de Universidad Católica.

Fernando Tapia, panelista de Pauta de Juego, se refirió a la posible llegada del "Keno" a las filas del elenco laico.

"La U lleva cuatro años dando la hora en el campeonato, pero si el tema es traer o no traer a Eugenio Mena, a mí me parece dentro de una lógica y es lo que se le está exigiendo a Azul Azul que haga inversiones en el plantel, que haga crecerlo en jerarquía, es un equipo que no tiene jerarquía", indicó.

El seleccionado nacional podría estar viviendo sus últimos meses en Argentina | Foto: Agencia UnO

Pese al interés de la U al "Chueco" Mena, los azules cuentan entre sus filas con dos jugadores juveniles para pensar en el futuro, como: Marcelo Morales y José Castro.

"Por lo menos, Marcelo Morales muestra una actitud, unas ganas, un deseo de ir y de meter, pero todavía le falta crecer", cerró Tapia.

Habrá que esperar qué sucederá con el futuro de Mena en La Academia, el cual finaliza contrato el 31 de diciembre de 2022 con el cuadro argentino y si finalmente volverá a jugar en el fútbol chileno.