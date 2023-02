Universidad de Chile sufrió una dura noticia de cara al compromiso ante Palestino, encuentro válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional. Y es que los azules no podrán contar con el mediocampista Federico Mateos, quien se lesionó y estará un par de semanas fuera de las canchas.

Gracias a sus buenas actuaciones, el ex Ñublense de Chillán poco a poco se iba ganando el cariño de los hinchas azules, por lo que Mauricio Pellegrino tendrá una difícil misión: reemplazar a uno de los fijos en su esquema desde su llegada a la U.

Los azules deberán buscar un reemplazante de Mateos | Foto: Agencia Uno

Fernando Tapia, panelista de Pauta de Juego, recalcó la importancia de Mateos y se preocupó por la baja del futbolista que nació en Boulogne Sur Mer, Argentina.

"Mateos creo que había tenido un buen desempeño, estaba elevando su nivel y estaba agarrando confianza", arrancó diciendo.

"No es fácil pasar de un equipo no tan importante o por lo menos que no tiene una trascendencia nacional como este caso fue Ñublense a un equipo grande, hay un peso específico de la camiseta de la Universidad de Chile", añadió.

"Él estaba teniendo una muy buena actuación en la U", remató el reconocido comunicador radial y de televisión.