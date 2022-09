Gloria de Universidad de Chile compara al equipo con Michael Clark: Ambos no tienen sangre

Los hinchas de Universidad de Chile siguen pasando rabias por el actual momento que vive la institución laica en el presente Campeonato Nacional, donde solamente dos puntos separan a la U del descenso directo a la Primera B.

Loss azules no encuentran el rumbo y suman un triunfo en las últimas nueve fechas, lo que habría desatado un fuerte remezón en Azul Azul, quienes habrían decidido dejar partir a Diego López y estarían pensando en traer de vuelta a Sebastián Miranda como DT interino.

Sandrino Castec, ex goleador azul, dialogó con Bolavip Chile tras la deslucida igualdad ante Coquimbo Unido y dejó una frase que llamó la atención de los fanáticos de la U.

"La U juega sin ninguna metodología, sin estrategia, nada contra un rival bien permisivo. La U juega a lo Michael Clark, no sé si él jugará en la liga de los ricos allá arriba, pero los jugadores lo hacen sin sentimiento, sin nada", recalcó el histórico delantero azul.

Los jugadores han sido duramente criticados por su mal desempeño en la cancha | Foto: Agencia Uno

"Yo creo que aquí hay que cambiar todo, yo creo que el técnico no dio en el ancho para manejar este equipo. Los comentarios que llegan es que los jugadores están jugando Pádel, que andan en campeonatos, ellos no saben lo que es la U. Me sorprende lo que está pasando", confesó el otrora nueve del Romántico Viajero.

"Lastimosamente tengo que salir a hablar con la barra por este momento y ellos siempre van a ser generosas con el club, pero no sé que irá a pasar más adelante. La U no mostró hoy día nada de lo que hace", concluyó la entrevista.