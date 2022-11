Todo parece indicar que la llegada de Mauricio Pellegrino como nuevo entrenador de Universidad de Chile está al caer y en los próximos días firmaría un contrato hasta diciembre 2023 con el Romántico Viajero, noticia que ilusiona a los hinchas azules de cara al futuro.

Recordar que el último club que dirigió el ex defensor central fue Vélez Sarfield de Argentina, donde abandonó su cargo tras conseguir una victoria en siete encuentros.

Pellegrino sería el elegido por Azul Azul para tomar el mando de la U | Foto: Getty Images

Gonzalo Fouillioux, panelista del programa Salimos Jugando de Radio Infinita, analizó el eventual arribo del experimentado entrenador trasandino a la U y le levantó el pulgar.

"La verdad a mí de todos los nombres que han sonado es el que más me gusta", comenzó diciendo el también panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Primero, es cosa de ver sus números y su carrera, es verdad que no tiene títulos pero dirigió a Independiente, dirigió a Vélez Sarfield, dirigió en España, dirigió en Inglaterra, dirigió a un muy buen Estudiantes de La Plata, entonces sabe lo que es dirigir equipos grandes. Después, yo le he preguntado a dos futbolistas que lo dirigieron y me hablaron muy bien como gestor de grupo, como análisis de rival. Yo creo que es un técnico con bastantes pergaminos", agregó.

"Para mí, está al nivel de Gustavo Quinteros y Ariel Holan. Dirigió en Europa y ni Quinteros ni Holan lo han hecho, si bien los otros dos tienen más títulos y ya están consolidados acá, pero Pellegrino es un DT con pergaminos", cerró.