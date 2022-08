Han pasado 21 días desde aquel trágico accidente automovilístico que protagonizó el joven Aníbal Ortiz, portero de la categoría sub 12 de Universidad de Chile, y que mantuvo en alerta no solo a su familia, si no que a todo el entorno de la U y por supuesto, al mundo del fútbol chileno.

Numerosas campañas, como también cadenas de oración y una visita ilustre como el propio Johnny Herrera fueron el tenor de estas tres semanas para Aníbal y todos sus cercanos, quienes han sido los que más han sufrido, pero ahora ya hay más tranquilidad.

El joven portero azul fue dado de alta, luego de estar internado todos estos días en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y su madre, Ivonne Castillo en diálogo con Las Últimas Noticias, contó la alegría que les produce ya tenerlo de regreso a casa y lo sorprendente que ha sido su recuperación.

"La recuperación de mi hijo ha sido algo super sorprendente, incluso los médicos se han sorprendido mucho: de haber estado complicado a ahora estar aquí con nosotros, que se pueda levantar, caminar un poquito, conversar con sus hermanos. Por lo menos a mi ya me volvió el alma al cuerpo, estaba demasiado preocupada", narró feliz su progenitora.

Johnny Herrera visitó a su joven colega mientras estuvo internado ( Instagram @samuraiazul )

Además que Ivonne contó la felicidad que le demostró su hijo de poder dormir abrazado a ella luego estar en el centro asistencial, la madre aseguró que se viene un proceso aún más complicado, la del regreso a las canchas y volver a colocarse la camiseta de la U, debido a que su recuperación será en un tiempo extenso y habrá que ir paso a paso.

"Lo único que quiere mi hijo es volver a jugar a la pelota, pero le explicamos que hay procesos que cumplir primero. Una vez que esté completamente recuperado y los médicos nos den el ok, ahí va a poder irse a las canchas, a jugar, a hacer lo que quiera", sentenció la mamá de Aníbal.