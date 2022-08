Momentos duros vive la Universidad de Chile tras perder el clásico frente a la Católica. Si bien los dardos apuntan a la actual administración de Azul Azul liderada por Michael Clark, algunos no olvidan a los antecesores, como por ejemplo el ex delantero de la U Héctor Hoffens, quien responsabiliza a Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas de la actual crisis.

Devastado está el hincha de Universidad de Chile, no solo por perder todos los clásicos del Campeonato Nacional en esta temporada, si no porque no hay respuestas en la cancha y mucho menos a nivel dirigencial.

Los azules se comprometen cada vez más con la zona del descenso y los siete partidos que restan serán de vida o muerte. Verdaderas finales son las que se le vienen a la escuadra que dirige el uruguayo, Diego López.



Desde el mundo azul, miran con dolor este insante y uno de ellos es Héctor Hoffens, quien en diálogo con Bolavip Chile sostiene que quizás lo mejor que le podría pasar al club es descender y así buscar la reinvención. "Penoso, como hincha de la U no lo entiendo y creo que sería la mejor solución que la U bajara. Podría empezar de nuevo como lo hicimos el año '89 y partir con 'tutti', bien", comentó.

Además, el otrora delantero cree que estos problemas no son de ahora y pide los asuntos internos de Azul Azul se puedan aclarar. "Que se desenrede todo este lio que hay de dirigentes, de sociedades, de amigos. Toda esta cagada viene de antes", señaló Hoffens.

Héctor Hoffens cree que la U debiese descender y reinventarse (Captura)

Pero eso no quedó ahí y el ex entremo aputó sus dardos contra dos históricos del club, quienes hasta el año pasado se desempañaron en el cargo de Directores Deportivos dentro de la concesionaria. "Nadie habla de las cagadas que dejaron Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, tengo que decirlo. Son de los culpables que estemos ahí, porque el presidente de la U en ese tiempo se la jugó por personas que eran del fútbol y no solucionaron".

Sobre si el equipo se salva o no, el ex atacante no está muy convencido, "hay poca fe, la camiseta pesa mucho y llega a dar pena. Cuando tu presidencia, tu dueño, tu jefe no se presenta es porque no tienes el apoyo, si eso es importante para un jugador"; cerró el Chico Hoffens.