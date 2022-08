Tras la dura caída ante Universidad Católica, históricos de Universidad de Chile golpearon la mesa tras la no incorporación de Darío Osorio en el clásico. El ex goleadro azul, Sandrino Castec cree que valores como el de Hijuelas y el propio Assadi ya están en condiciones de jugar este tipo de partidos.

Universidad de Chile sigue lamentando la dura derrota ante Universidad Católica por tres tantos a cero en el duelo válido por la fecha 23 del Campeonato de primera división y que se disputó en el Estadio Nacional.



Desde luego, que las mayores críticas apuntan al pobre desempeño de los jugadores y a la decisión del técnico Diego López de no hacer ingresar desde el inicio a Darío Osorio.

En conversación con Bolavip Chile, Sandrino Castec se mostró decepcionado del actuar de algunos futbolistas azules en algunos pasajes del partido, sobre todo en los goles de los cruzados que anotaron en el segundo lapso.

"(Estaban) Caminando en los últimos dos goles. No se, esta U no la veo hace mucho tiempo, aparte que Católica hizo un gran partido, pero la U tiene que hacer una restructuración", fueron las primeras palabras del Bombardero.

A pesar de la caída Lucas Assadi fue el más destacado en la U (Agencia Uno)

Sobre la no inclusión de Osorio, el ex delantero comentó que le llamó mucho la atención el hecho que La Joya de Hijuelas no haya sido estelar. "Me sorprendió, porque en ningún momento Osorio estaba en la planificación y entró después. Creo que jugadores jóvenes que están rindiendo como Assadi que hace sentir a esta U mejor y me sorprende que jugadores importantes queden afuera. Siempre va a ser el comentario que no hay que tirara los jóvenes a los leones, pero estos niños merecen jugar un clásico porque lo han dejado demostrado, sobre todo Osorio", aseveró.

Finalmente y sobre lo que viene para los laicos donde se juegan la permanencia, Sandrino Castec manifestó que "se complica porque no se ven cambios, de ninguna manera hay cambios. Una U que no tiene méritos de ganar un partido, por eso uno ve a la hinchada enfurecida y encara a la dirigencia. Esto ya es algo mayor, hablar más de lo mismo y no pensar en algo que vaya a cambiar, porque se está perdiendo la credibilidad de todos", sentenció.