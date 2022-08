El legendario comentarista, Héctor Tito Awad, ya no da más de los nervios y sus dardos nuevamente apuntan contra el técnico de Universidad de Chile, Diego López tras la caída ante Universidad Católica en el clásico. No puede creer que Darío Osorio haya sido suplente.

Universidad de Chile no levanta cabeza y cayó ante Universidad Católica por tres goles a cero en el Estadio Nacional, demostrando que lo del lunes pasado ante Cobresal por Copa Chile solo fue una gota de agua en el desierto.

Sin embargo, el tema obligado fue la no inclusión de Darío Osorio desde el arranque en el Clásico Universitario y de buen desempeño en los últimos partidos, donde además ha anotado goles y algunos de muy buena factura como ante los mineros en Valparaíso.

Eso provocó la molestia de Héctor Tito Awad, quién tras el partido conversó con Bolavip Chile y ha sido muy crítico con el estratega uruguayo Diego López, algo que se acrecentó este sábado cuando el charrúa decidió no colocar desde el inicio a La Joya de Hijuelas.



"Tú no puedes sacar al único huevón que hace goles en la U, no puede ser. En este momento Palacios ya es reserva que es el goleador y el segundo goleador es Osorio con seis. Puede que no toque la pelota en 20 o 40 minutos, pero una jugada que tenga frente al arco es gol, entonces no puedes dejarlo afuera", señaló el comentarista de La Magia Azul.

Sobre cómo debió jugar el elenco azul ante su rival, Awad sotuvo que "hoy la U debió empezar jugando como en el segundo tiempo con Osorio y Assadi sueltos que le generaron varios problemas a la defensa de Católica".

Nadie se explica porqué Darío Osorio no fue titular ante la UC (Agencia Uno)

De todas maneras, el periodista cree que los jóvenes siguen sacando la cara por el equipo y pide mayor protagonismo de quienes son llamados a asumir más liderazgo, "la responsabilidad no es de los chicos es de los grandes, ¿Qué pasó con Domínguez, con Ojeda, con Ronnie Fernández, con Andía"? Este equipo juega mal por el técnico que está más perdido que el Teniente Bello", argumentó.

Finalmente y tras la consulta que en la próxima fecha la U se juega una final del mundo ante Coquimbo Unido, Tito Awad manifestó que "la suerte que tenemos es que hay 3 equipos más malos que nosotros", cerró.