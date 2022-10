La supuesta pelea entre Ronnie Fernández y Cristóbal Campos no ha pasado desapercibida entre los hinchas de Universidad de Chile.

Todo parecía que iba viento en popa en Universidad de Chile tras el triunfo agónico ante Deportes La Serena y la clasificación a semifinales de la Copa Chile al eliminar a Universidad Católica en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Pero, una noticia golpeó a miles de fanáticos del Romántico Viajero. Y es que los futbolistas Ronnie Fernández y Cristóbal Campos habrían protagonizado una pelea dentro del entrenamiento, tras una jugada que tuvo involucrado a ambos jugadores minutos antes de terminar la sesión de la jornada sabatina.

“Opinar por opinar y querer manchar a una persona se ha vuelto el deporte más practicado en el último tiempo. Agradezco a Dios y a mi familia que sé quien soy y lo que doy. Así mismo a quienes me conocen y saben que mis intenciones siempre serán pensando, no primero en mí, sino en el bienestar de los míos”, continuó. Una vez un tipo que quiero mucho me dijo ‘preocúpate más por quienes te quieren y se preocupan por ti. Los que te tiran mierda es porque están envueltos en su mierda’”, fue el mensaje de descargo del centrodelantero de la U en su cuenta de Instagram.

Y es que esta noticia no pasó desapercibida y cientos de hinchas azules se abalanzaron a las redes sociales del ex Santiago Wanderers a escribirle un mensaje en su contra.

Fernández rechazo en los hinchas azules tanto por sus actuaciones como los temas extrafutbolísticos | Foto: Agencia Uno

"Dicen que fue la primera vez que Ronnie Fernández sudó la polera que llevaba puesta", "No tiene méritos futbolísticos, historia en el club, ni el comportamiento para ser capitán", "Perdón pero Ronnie Fernandez a quien cres.. le ha ganado?", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

Recordar que los azules están a la espera de la resolución de la ANFP acerca de lo que acontecerá con el partido de ida de las semifinales de la Copa Chile ante Unión Española.

MIRA LOS COMENTARIOS DE LOS HINCHAS: