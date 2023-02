En la previa del encuentro entre Universidad de Chile y Palestino por el Campeonato Nacional, ha llamado la atención en el mundo azul que el técnico Mauricio Pellegrino no entrenó con Darío Osorio y Lucas Assadi como titulares.

Es que cuando terminó la participación de Chile en el Sudamericano, regresando los seleccionados Sub 20 al club, todos los bullangueros pensaban que de inmediato agarrarían camiseta de titular.

Algo que también sorprende a Roberto Tomatín Rojas, quien, en conversación con Bolavip, asegura que debe ser una política del club que ambos jugadores sean titulares, independiente del técnico que esté a la cabeza.

Lucas Assadi era el llamado a tomar el puesto de Mateos en la U.

"Son jugadores que tienen el nivel y se han ganado un espacio en la U para ser titulares, por algo están en el plantel. Me llama la atención que tras el Sudamericano no los coloquen y también que Universidad de Chile como proyecto o como política institucional no tenga la prioridad de desarrollar a estos chicos", comenta el ex portero.

En ese sentido, apunta a Pellegrino por estas determinaciones: "Una cosa es el gusto del técnico y lo otro una política institucional, que tiene que seguir hasta el técnico, eso me llama mucho la atención el desorden que hay en Universidad de Chile", enfatiza.

Por lo mismo, hace un llamado de atención a la dirigencia, que tiene que tener como política mostrar siempre a sus mejores jugadores.

"No es que los dirigentes o los presidentes hagan los equipos a los entrenadores, pero cuando se contratan entrenadores los clubes, generalmente, cuando están bien organizados, tienen una política deportiva que le presentan al técnico y le dicen si se las puede desarrollar. Por ahí puede estar el gran problema, porque no trajeron alguien para desarrollar, trajeron alguien para que los salvara", finaliza.