Semana más que importante la que arranca debido a que estamos en la víspera de la edición 193 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que en esta oportunidad se jugará en el Estadio Monumental, este domingo 12 de marzo a las 18 horas.

Y como nunca, se respira en el ambiente de la U, una especie de optimismo como hace mucho no ocurría y es que el nivel del equipo que dirige Mauricio Pellegrino va solidificándose cada vez y si bien, los clásicos son distintos, hay una idea que ahora se puede romper la historia.

Es el caso de Waldo Ponce, quien en diálogo con Bolavip Chile confía en que ahora sí se pueda revertir esa magra historia. "Ojalá, es lo que hace muchos años los hinchas de la U queremos. Que se rompa un poco lo que ha pasado estos años", comentó el ex central.

Sobre cómo ve al equipo pensando en este crucial compromiso, Ponce sostuvo que van en alza y que por qué no, sea este el momento de acabar con la mala racha. "Yo veo al equipo bien, está más sólido a partir de las fechas pasadas asi es que es una oportunidad de revertir la historia", reconoció.

¿Hay fe, entonces? el ex mundialista recalca que, más allá de los números, la fe en la U siempre está. "Sí, como siempre en realidad. Uno nunca pierde la fe en el equipo independiente de los momentos, porque en realidad esos partidos no importa mucho cómo llegan o cómo vienen", puntualizó Ponce.

Waldo Ponce confía en que ahora se rompa la historia (Archivo)

Pero ya en la cancha misma, Cristian Palacios está recuperado y es opción para el técnico Mauricio Pellegrino, quien deberá elegir si ir con el charrúa o mantener a Nicolás Guerra. Waldo tiene la película clara, independiente que la tarea para el estratega es muy compleja.

"Va a ser difícil la tarea para el técnico elegir quién juega. Nico Guerra lo ha hecho bastante bien, Leandro Fernández ni sacarlo, pero yo me inclino por Palacios. Es el goleador y me la juego con Fernández y Palacios adelante", concluyó el ex zaguero.