Este domingo a las 18:00 se jugará una nueva versión del clásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde los azules tienen una importante duda: la presencia o no del volante Emmanuel Ojeda.

Se filtró en la semana la información de que el volante habría sufrido un esguince de rodilla y que estaría prácticamente descartado para el crucial encuentro. Sin embargo, como informó Bolavip este jueves, la situación es diferente y pese a la dolencia que arrastra el jugador, sí está en condiciones de jugar, y depende ahora del DT Mauricio Pellegrino.

El ex entrenador de Audax Italiano, Raúl Toro, es de la idea de que el estratega azul no debe arriesgar a Ojeda. "Yo manifesté siempre lo mismo, un jugador que no está al 100% es mejor no ponerlo, y primero, porque va en beneficio del propio jugador, si hablamos de un partido importante, pero más importante es la salud del jugador, porque en vez de una semana, después puede estar un mes afuera", asegura.

Raúl Toro prefiere cuidar a Emmanuel Ojeda (Archivo)

El Profe Toro agrega que "lo mejor es dejarlo afuera y poner a uno sano, con todas las pilas puestas, cuando un plantel está unido, todas se van a sacar la mierda por un buen resultado, el que entre va a intentar hacerlo de la mejor forma".

Sobre el reemplazante de Emmanuel Ojeda, el estratega cree que "para este partido personalmente dejaría afuera a Ojeda, y si Domínguez jugó ahí, es mejor que lo haga él. Pongo al mas sano, al que está 100%, porque este partido necesita intensidad, es preferible que se recupere y tenerlo la próxima semana en condiciones".